In questi minuti Mariusz Stepinski è atterrato in Puglia per firmare il contratto che lo legherà al Lecce.

L’attaccante polacco, che in queste ore si sottoporrà alle visite mediche di routine, si trasferirà in Salento in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

Stepinski è legato all’Hellas fino al 30 giugno 2024, il suo cartellino è stato pagato 5.5 milioni al Chievo.