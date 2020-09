Le operazioni sono ormai definite.

Nelle prossime ore sono attese le ufficializzazioni delle cessioni di Antonino Ragusa al Brescia e di Mariusz Stepinski al Lecce.

Affari chiusi dal Verona ieri, sempre con la formula del prestito (con diritto di riscatto per Stepinski, con obbligo per Ragusa in caso di promozione in A).

Già oggi dovrebbero essere formalizzati gli accordi.