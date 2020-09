Non è stato convocato per Verona-Udinese e resta sempre sul mercato.

Mariusz Stepinski non rientra nei piani dell’Hellas e di Ivan Juric, che non ha chiamato l’attaccante polacco per la gara di questo pomeriggio al Bentegodi.

Juric ha chiarito che Stepinski deve andare a giocare altrove, in modo tale da avere uno spazio che non c’è al Verona.