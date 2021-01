Sturaro al Verona, si studia la formula: riscatto a 8 milioni di euro

Accelera il Verona per arrivare a Stefano Sturaro.

Il centrocampista è il primo obiettivo per la mediana gialloblù, con Ivan Juric che spinge per averlo presto a disposizione, per quanto Sturaro stia uscendo da un infortunio muscolare.

Juric ha allenato Sturaro nella Primavera del Genoa, un decennio fa. Ha richiesto il giocatore e l’ha contattato, ottenendo l’okay al passaggio all’Hellas.

I due club stanno dialogando, si studia la formula per l’eventuale passaggio al Verona. Si parla di un prestito fino a fine stagione, con diritto di riscatto che si aggirerebbe attorno agli 8 milioni di euro.