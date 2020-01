Su Amrabat piomba la Fiorentina

Colpo di scena nella vicenda di mercato che vede Sofyan Amrabat in uscita dal Verona. Dopo le lunghe trattative col Napoli e l’ipotesi Inter, che però nelle ultime ore avrebbe mollato la presa, è la Fiorentina, con una proposta molto allettante per il calciatore dell’Hellas, ad aver superato la concorrenza e che potrebbe, secondo Sky Sport, già domani avere la firma del centrocampista. L’accordo tra la società viola e l’Hellas è in via di contrattazione. Il club gialloblù si aspetta una proposta che vada quantomeno alla pari con quella del Napoli, cioè attorno ai 17-18 milioni di euro.