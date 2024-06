Suslov e la corte delle pretendenti, l’agente: “Vedremo dopo l’Europeo”

Michal Cierny, suo agente, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare anche del futuro del suo assistito: "Suslov è molto felice per la stagione appena terminata con il Verona - ha detto il procuratore - non era facile per lui arrivare in un nuovo Paese, si è adattato subito a una nuova lingua e in un calcio diverso come la Serie A. È molto innamorato dell’Italia e di Verona, è grato di giocare in Serie A con i gialloblù.