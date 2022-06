Difficile che il difensore resti ancora all'Hellas, per lui prende corpo il passaggio al club brianzolo

L'ipotesi di un nuovo prestito al Verona per Bosko Sutalo è più lontana.

Il club brianzolo, appena promosso in Serie A, pensa a Sutalo come nuovo innesto per il reparto arretrato. Trattativa pronta con l'Atalanta.