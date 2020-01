Svolta nella notte: Amrabat alla Fiorentina

Accelerata decisiva nella notte, ora Sofyan Amrabat è a un passo dalla Fiorentina.

Definiti tutti i dettagli economici dell’operazione, dopo che l’Hellas aveva rifiutato una prima offerta viola, forte dell’intesa raggiunta con il Napoli.

La Fiorentina ha rilanciato in maniera netta, per assicurarsi il giocatore. Come riferisce Sky Sport, la proposta del club viola ha toccato i 20 milioni di euro, cui ne sarà aggiunto 1.5 di bonus.

A queste condizioni, l’okay ci sarà.

Nelle prossime ore il via libera. Amrabat, ovviamente (anche per ragioni regolamentari), resterà al Verona fino a giugno.