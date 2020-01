Tutti vogliono Kumbulla: c’è anche il Manchester United

C’è anche il Manchester United sulle tracce di Marash Kumbulla.

Il difensore del Verona è un pezzo pregiato del mercato. L’Hellas non lo cederà fino alla fine della stagione, ma intanto sono in molti a cercare di assicurarsi il suo cartellino in anticipo.

Tra i vari club interessati, quindi, anche lo United, come riferisce il “Daily Star”. La società inglese sarebbe pronta a mettere sul piatto 13 milioni di sterline (circa 15 milioni di euro) per il cartellino di Kumbulla.

Sul giocatore ci sono già gli interessamenti di Inter, Napoli e Lazio in Italia. Dalla Germania, è segnalato un sondaggio del Lipsia.