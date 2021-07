Udogie-Udinese, 4 milioni al Verona

Un altro milione andrà all'Hellas se scatterà il bonus per le presenze in A e in Under 21

Visite mediche in corso per Destiny Udogie prima della firma del contratto che lo legherà all'Udinese.

Operazione chiusa, come riporta Sky, con il Verona che per la cessione del cartellino del giocatore incasserà 4 milioni di euro.

Un altro milione andrà all'Hellas se scatterà il bonus per il numero di presenze in Serie A e nella nazionale Under 21.