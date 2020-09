Ufficiale, Barak al Verona

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Udinese Calcio – a titolo temporaneo e con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive di Antonín Barak, 25enne centrocampista ceco, di piede sinistro e con attitudini offensive.

ANTONIN BARAK: LA SCHEDA

Nato a Příbram, in Repubblica Ceca, il 3 dicembre 1994, esordisce nel massimo campionato nazionale con la squadra della sua città natale il 1° giugno 2013. Tornato al Příbram nella stagione 2014/15, dopo un anno in prestito al Graffin Vlašim (5 gol in 27 presenze nella seconda serie ceca), Barak attira su di sé le attenzioni dello Slavia Praga, che lo acquista nel gennaio del 2016.

Anche grazie ai suoi 4 gol e 5 assist in 25 partite giocate, lo Slavia vince il suo 17° campionato nazionale, nella stagione 2016/17. Antonín Barák, dopo appena un anno dal suo arrivo a Praga, è già un ‘uomo mercato’ a respiro internazionale. Su di lui aveva messo da tempo gli occhi l’Udinese, che anticipa la concorrenza assicurandosi le due prestazioni sportive già nel gennaio 2017 ma lasciandolo in prestito ai cechi sino a fine stagione.

BARAK IN ITALIA

L’impatto con Udine e con la Serie A è ottimo: nel campionato 2017/18 Barak gioca 35 partite in campionato, fornendo 4 assist e realizzando 7 reti. Rimane all’Udinese per un altro anno e mezzo, per poi venir ceduto temporaneamente al Lecce, nello scorso mese di gennaio. In giallorosso Barak gioca la seconda parte dell’ultimo campionato di Serie A, disputando 16 partite (di cui 15 dal primo all’ultimo minuto di gioco) e realizzando due gol.

Complessivamente Antonín Barák ha giocato 66 partite in Serie A, nobilitate da 9 reti e 5 assist-gol. Al suo attivo anche 12 presenze e 5 gol con la Nazionale della Repubblica Ceca.

Da oggi Antonín Barák è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona FC, che gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblu.

