Ufficiale, Braaf all’Hellas

L'attaccante in gialloblù in prestito con diritto di riscatto dal Borussia Dortmund

Nato il 31 agosto 2002 ad Amsterdam, l’attaccante originario del Suriname cresce nei vivai di Ajax, AFC Amsterdam e PSV Eindhoven, per poi essere prelevato nel 2018 dal Manchester City.

Matura così numerose esperienze nelle divisioni giovanili dei Citizens, con cui milita in Premier League 2, UEFA Youth League ed FA Youth Cup. Nello stesso periodo totalizza anche 15 presenze e 6 gol con le selezioni Under 17 e Under 18 della Nazionale olandese.