Ufficiale, Bradaric al Verona

Trasferimento in prestito con diritto di riscatto per il giocatore croato

Nato a Spalato il 10 dicembre 1999 , Bradaric inizia la propria carriera nel Settore Giovanile dell' Hajduk Spalato , esordendo in Prima squadra, nel massimo campionato croato, il 15 settembre 2018. Il 9 luglio 2019 disputa, con la fascia da capitano al braccio, la partita di andata del turno preliminare di Europa League contro il Gzira United. A Spalato, tra giovanili e Prima squadra, colleziona 60 presenze, condite da 5 gol , in due stagioni.

Il 15 luglio 2022 viene acquistato dalla Salernitana . Con il club campano disputa le stagioni 2022/23 e 2023/24, nelle quali scende in campo in 71 partite mettendo a referto 6 assist .

In Nazionale Bradaric ha vestito la maglia della Croazia nelle selezioni Under 16, Under 19 e Under 21, debuttando anche, il 7 ottobre 2020, con la Nazionale maggiore. Con la maglia a scacchi bianchi e rossi colleziona in totale, tra tutte le categorie, 16 presenze.