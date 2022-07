Ufficiale, Cortinovis al Verona

Il trequartista in gialloblù dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Nato a Bergamo il 25 gennaio 2001, il centrocampista è un prodotto del vivaio dell’Atalanta, con cui negli ultimi anni si è distinto con la formazione Under 17 (13 gol in 26 presenze) prima e con la formazione Primavera poi, con cui ha totalizzato 64 presenze, 18 gol e 7 assist, conquistando 2 campionati e 1 Supercoppa, oltre ad aver debuttato in Europa nella UEFA Youth League.