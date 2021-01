Ufficiale, Danzi all’Ascoli

Il centrocampista passa in prestito al club marchigiano

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad Ascoli Calcio 1898 FC – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021 – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Danzi, 21enne centrocampista di San Martino Buon Albergo, che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Verona per poi approdare in Prima Squadra, dove ha collezionato complessivamente 21 presenze in campionato, di cui 13 in Serie B (con un gol) e 8 in Serie A (2 nella corrente stagione).