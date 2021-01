Ufficiale, Di Carmine al Crotone

Cessione in prestito per l'attaccante, per lui rinnovo annuale: firma fino al 2022

Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC comunica di aver rinnovato il contratto di Samuel Di Carmine sino al 30 giugno 2022, cedendo contestualmente il diritto alle prestazioni sportive del 32enne attaccante fiorentino a F.C. Crotone, a titolo temporaneo fino al termine della corrente stagione.

Hellas Verona FC augura a Samuel le migliori soddisfazioni nella seconda parte della corrente stagione.

fonte: hellasverona.it