Ufficiale, Duda all’Hellas

Il giocatore slovacco passa al Verona dal Colonia in prestito con obbligo di riscatto

Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da FC Colonia, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del centrocampista slovacco Ondrej Duda.

Classe 1994, nato a Snina (in Slovacchia), cresce nel vivaio del Kosice prima di unirsi alla Prima Squadra, dove milita tra il 2012 e il 2014 totalizzando 38 presenze, 6 gol e 3 assist, oltre ad aggiudicarsi la 5^ Coppa di Slovacchia nella storia del club.

Dal 2014 al 2016 gioca in Polonia, in forza al Legia Varsavia, squadra con cui realizza 16 gol e 19 assist in 101 presenze, oltre a vincere 3 campionati e 2 coppe nazionali. Con il Legia Varsavia arriva anche il debutto in Champions League e in Europa League, competizione – quest’ultima – in cui realizza complessivamente 5 gol.

Nelle 4 stagione successive, vale a dire fino al 2020, è impegnato in Germania tra le fila dell’Hertha Berlino: il bilancio è di 69 presenze, 13 gol e 9 assist tra Bundesliga, coppa di Germania ed Europa League.

La miglior annata in forza al Club tedesco è quella risalente al 2018/19, dove va segno 11 volte nella massima serie tedesca, affermandosi come capocannoniere della rosa in campionato.

Dopo una breve parentesi al Norwich City, con cui gioca 10 partite in Premier League nel girone di ritorno della stagione 2019/2020, torna in Germania per vestire la maglia del Colonia: con 7 gol e 6 assist in campionato risulta essere, ancora una volta, il miglior realizzatore della rosa al termine nella Bundesliga 2020/21.

Tra la passata stagione e la prima parte dell’attuale campionato, dove peraltro debutta in Conference League siglando in totale 2 reti, totalizza 88 presenze complessive con il Colonia.

Con la maglia della Nazionale slovacca, invece, il bilancio attuale è di 39 presenze e 7 gol nelle competizioni ufficiali.

fonte: hellasverona.it