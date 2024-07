Ufficiale, Harroui al Verona

Contratto quadriennale per il centrocampista arrivato dal Frosinone

Con i biancorossi Harroui disputa in totale 103 partite in Eredivisie, nelle quali realizza 18 gol e 13 assist, prima di trasferirsi nell'estate 2021 al Sassuolo. Con il club emiliano il centrocampista disputa due stagioni in Serie A, collezionando 48 presenze tra tutte le competizioni e realizzando tre gol.