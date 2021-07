Ufficiale, Hongla è del Verona

Il centrocampista arriva dall'Anversa in prestito con obbligo di riscatto

Nato a Yaoundé, capitale del Camerun, il 16 marzo 1998, Martin Hongla ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel suo Paese Natale, più precisamente nella Nkufu Academy, prima di trasferirsi in Spagna, dove tra il 2016 ed il 2018 ha maturato esperienza in tutti e tre i campionati professionistici spagnoli, vale a dire in Segunda Division B con la maglia del Recreativo Granada, in Segunda Division in forza al Barcellona B e nella Liga tra le file del Granada CF, con cui ha totalizzato 11 presenze tra campionato e Coppa del Re