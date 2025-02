Ufficiale, Luan Patrick al Verona

Nato il 20 gennaio 2002 a Carazinho , in Brasile , inizia la sua carriera nel 2012 nel Settore Giovanile dell' Internacional , Club che milita nella Serie A brasiliana. Nel 2016 passa prima alla Juventude , poi al Figueirense , fino all'approdo nel 2018 all' Athletico Paranaense , dove viene aggregato alla formazione U20.

Debutta in Prima squadra il 9 febbraio 2020, nella sconfitta in trasferta per 1-0 contro l'FC Cascavel, valida per il Campionato Paranaense. Un anno dopo, il 21 febbraio 2021, arriva anche l'esordio nella massima serie brasiliana contro il Corinthias.