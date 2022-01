Ufficiale, Magnani alla Sampdoria

Il difensore si trasferisce in blucerchiato in prestito con diritto di riscatto

Questa la nota pubblicata via web dal club gialloblù: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a U.C. Sampdoria - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva in favore del Club blucerchiato - le prestazioni sportive del 26enne difensore centrale Giangiacomo Magnani, che in una stagione e mezza in maglia gialloblù ha collezionato 41 presenze complessive, fra Serie A e Coppa Italia".