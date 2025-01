Ufficiale, Oyegoke al Verona

Nella stagione successiva si unisce al Bradford City , con il quale gioca 24 partite in League Two, quarta divisione del calcio inglese.

Il primo luglio 2024 si trasferisce agli Hearts , in Premiership scozzese, scendendo in campo per diciannove giornate e segnando un gol . A Edimburgo il difensore compie anche il proprio esordio nelle coppe europee, giocando una partita nei preliminari di Europa League e cinque in Conference League .

Con le maglie della Nazionale inglese, Oyegoke vanta 32 presenze totali nelle selezioni giovanili, dall'Under 16 all'Under 20. Nel 2022 il difensore ha preso parte al Campionato Europeo Under 19, vinto dall'Inghilterra, e nel 2023 ha giocato anche il Campionato del Mondo Under 20.