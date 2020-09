Ufficiale, Salcedo è di nuovo del Verona

Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato l’intesa con FC Internazionale Milano per la permanenza in gialloblu – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva e di contro-opzione in favore del Club nerazzurro – del calciatore Eddie Salcedo.

L’attaccante classe 2001 nella scorsa stagione ha collezionato 17 presenze in Serie A TIM con la formazione di mister Ivan Juric, segnando il suo primo gol in carriera nel massimo campionato nazionale italiano nel vittorioso match casalingo contro il Brescia (2-1 il finale al ‘Bentegodi’) dello scorso 3 novembre 2019.

fonte: hellasverona.it