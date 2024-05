Ufficiale, Serdar riscattato dal Verona

Arrivato a Verona la scorsa estate, il classe '97 ha collezionato nella sua prima stagione italiana 25 presenze in campionato e una in Coppa Italia , per un totale di 1.731 minuti giocati , diventando con il passare dei mesi uno dei perni del centrocampo gialloblù.

In particolare, dalla prima giornata del girone di ritorno - nella sfida vinta dal Verona in casa contro l'Empoli per 2-1 - Serdar è sceso in campo da titolarein17 partite su 19.