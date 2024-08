Ufficiale, Sishuba al Verona

Il belga arriva dal Lens

Redazione Hellas1903 30 agosto - 22:23

L'Hellas Verona ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Sishuba. Di seguito il comunicato del club:

"Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da Racing Club de Lens le prestazioni sportive del centrocampista belga Ayanda Sishuba.

Nato il 2 febbraio 2005 in Belgio, Sishuba cresce nelle giovanili del Royal Excel Mouscron, Club di prima divisione belga, dove milita dal 2009 al 2018 escluso un periodo di tre anni al Lille tra il 2014 ed il 2017.

Nel luglio 2021 viene ingaggiato dal Lens e gioca sei partite con tre reti in Under 17, e poi viene aggregato stabilmente alla formazione Under 19, da sotto età, con cui colleziona 22 presenze mettendo a referto quattro gol.

Durante la stagione 2022/23, mentre gioca in Under 19, colleziona anche 25 presenze e nove gol con il Lens B, Club che milita nel Championnat National 3, quinta divisione del calcio francese.

Durante la stagione 2023/24 gioca la UEFA Youth League con la formazione Under 19, siglando tre gol in sei presenze. Con la formazione del Lens B gioca 11 partite, condite con tre reti, e debutta anche in Prima Squadra, nella stessa stagione, giocando sette match.

In Nazionale Sishuba veste la maglia del Belgio in Under 17, Under 18 e Under 19 raccogliendo 15 presenze e cinque reti tra tutte le categorie.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto ad Ayanda, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra."

Fonte: hellasverona.it