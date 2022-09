Ufficiale, Verdi al Verona: il comunicato dell’Hellas

Il giocatore in gialloblù: arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto ed eventuale obbligo

Classe 1992 , cresce nei vivai di Milan e Torino , debuttando in Serie A in forza alla formazione granata nella stagione 2012/13 .

Dopo una parentesi in Serie B alla Juve Stabia, contribuisce con 40 presenze, 5 gol e 7 assist alla promozione in Serie A dell’Empoli nel 2014, giocando tra le fila dei toscani anche l’anno successivo, per poi trasferirsi all’estero, dove milita nella Liga spagnola in forza all’Eibar.