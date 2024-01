Ufficiale, Vinagre al Verona

Il terzino in gialloblù in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona

Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione - da Sporting Lisbona le prestazioni sportive del difensore portoghese Ruben Vinagre.

Nato il 9 aprile 1999 a Charneca de Caparica, in Portogallo, Vinagre inizia la sua carriera sportiva nei Settori Giovanili di Belenenses e Sporting Lisbona, per poi trasferirsi nel 2015 in Francia, al Monaco, club con cui firma il primo contratto da professionista.

Nel 2017 il difensore passa in prestito al Wolverhampton, club con cui milita in Championship e con il quale conquista a fine stagione la promozione in Premier League, che gli vale il riscatto da parte della società inglese. Il 25 luglio 2019, inoltre, Vinagre fa il suo esordio in UEFA Europa League, nel match di qualificazione vinto dai Wolves contro il Crusaders per 2-0, e nel quale il difensore realizza una rete.

Nell'ottobre del 2020 Vinagre si trasferisce in prestito all'Olympiakos, e il 21 ottobre 2020, esordisce in UEFA Champions League nella sfida vinta dai greci 1-0 contro il Marsiglia. Fa ritorno in Portogallo a gennaio 2021, quando passa a titolo temporaneo al Famalicao, prima di tornare, a luglio dello stesso, allo Sporting Lisbona, club con cui è cresciuto nei primi anni della sua carriera, e con il quale si aggiudica una Supercoppa di Portogallo e una Coppa di Lega portoghese.

Nelle ultime due stagioni, inoltre, il difensore ha accumulato ulteriori esperienze all'estero disputando un anno di Premier League con la maglia dell'Everton, e indossando poi i colori dell'Hull City in Championship.

Con la maglia della Nazionale portoghese, Vinagre compie tutta la trafila delle giovanili, dall'Under 15 fino all'Under 21, selezione con la quale fa il suo esordio l'11 ottobre 2018.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Ruben, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.

fonte: hellasverona.it

