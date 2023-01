Ufficiale, Zeefuik al Verona

Nell'annata 2020/21 veste la maglia dell' Hertha Berlino , con cui totalizza 22 presenze e 1 gol in Bundesliga , mentre nello scorso campionato milita con la formazione tedesca soltanto nella prima parte di stagione, giocando nei mesi successivi e sino a maggio 2022 col Blackburn Rovers FC , in Championship (la seconda serie inglese), dove colleziona 6 gettoni. Nella stagione attuale è tornato a difendere i colori del club della capitale tedesca.

Dal 2014 al 2018 indossa inoltre al maglia della Nazionale olandese, dall'Under 17 sino all'Under 21: con quest'ultima segna 2 gol in 15 presenze complessive.