Un lottatore nato per l’Hellas: ecco Tameze

Un lottatore, un mediano di corsa e grande tenacia: queste le caratteristiche più evidenti di Adrien Tameze, centrocampista per il cui ingaggio il Verona sta spingendo molto.

A Bergamo, con l’Atalanta, non ha giocato molto (7 presenze), essendo arrivato il 31 gennaio in prestito dal Nizza, con il successo lockdown che ha fermato il campionato fino a giugno.

Tuttavia, nell’ambiente nerazzurro le valutazioni su Tameze sono più che buone. Non è stato riscattato perché per farlo occorreva investire 8 milioni di euro e in mezzo l’Atalanta è già più che coperta.

L’Hellas stringe con il Nizza: Tameze è l’uomo giusto per prendere il posto di Sofyan Amrabat.

A seguire, nel video tratto da YouTube, le immagini di Tameze in campo.