Veerman: “L’Heerenveen chiede una cifra pazzesca. Vorrei il Verona, sono deluso”

Il centrocampista: "Domandano da dieci a dodici milioni, non ha senso"

Joey Veerman, obiettivo di mercato del Verona, che per lui ha presentato una proposta di 5 milioni di euro all'Heerenveen, parla delle difficoltà per il suo passaggio in gialloblù.

Aggiunge Veerman: "Mi dicono: hai ancora un contratto di tre anni. Se non funziona quest'anno, ci divertiremo con te per un altro anno e vedremo di nuovo la prossima stagione. Mi dispiace molto per questo, perché sono pronto per qualcos'altro. Mi sto divertendo molto all'Heerenveen e sto giocando bene a calcio, ma sono solo pronto per una nuova sfida. Il piano era di trovarla quest'estate, ma mi chiedo se accadrà mai. Sono deluso".