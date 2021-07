Veerman-Verona, il punto

Continua la trattativa con l'Heerenveen per portare all'Hellas il centrocampista

Continua il confronto tra il Verona e l'Heerenveen per il passaggio in gialloblù di Joey Veerman.

Rimane la distanza tra le parti, con gli olandesi che chiedono per il cartellino del centrocampista 8 milioni di euro più 2 di bonus, per un totale complessivo che arriverebbe a 10.

Per ora l'accordo non c'è, ma il Verona ha già il sì di Veerman, pronto a firmare un triennale, e lavora con l'agenzia che segue il giocatore, la Muy Manero, con sede ad Amsterdam, per spingere in avanti la trattativa e portare Veerman all'Hellas.