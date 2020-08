Verona-Borini, non c’è un accordo, si fa avanti il Torino

Potrebbe esserci il Torino nel futuro di Fabio Borini.

Da gennaio a domenica scorsa l’attaccante emiliano ha giocato tra le fila della squadra di Juric, collezionando 14 presenze e 3 gol.

L’ex Liverpool è al momento svincolato, in quanto tarda ad arrivare l’accordo con il club di Setti per la sua permanenza in gialloblu.

Così, secondo quanto riferisce “Sky Sport“, su Borini si sarebbe fatto avanti il Torino. E infatti domani sarebbe in programma un incontro tra la dirigenza granata e l’entourage del centravanti.