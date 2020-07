Verona-Inter, che giro di mercato: Kumbulla, Salcedo, Dimarco, Agoume e Vergani

Il dialogo è aperto da mesi, ora ci può essere la prima accelerazione, con la chiusura imminente del campionato.

Il Verona e l’Inter parlano fitto. C’è sempre il tema principale, che porta a Marash Kumbulla, per cui è corsa a tre: con la stessa Inter, la Juventus e la Lazio sono le prime candidate a rilevare il cartellino del difensore, valutato 30 milioni di euro dall’Hellas.

Il tavolo con il club nerazzurro è ampio. Sopra ci sono i nomi di Eddie Salcedo, per cui si lavora alla conferma del prestito, e di Lucien Agoume, centrocampista francese, un giovane di qualità, gradito a Ivan Juric.

Per arrivare a Kumbulla, l’Inter ha in mano ottime carte, anche perché potrebbe lasciare il giocatore all’Hellas per un altro anno.

Inoltre, nel “giro” c’è Federico Dimarco, tra i migliori nel Verona in questo tratto finale di stagione, mentre l’idea che è emersa negli scorsi giorni porta verso a Edoardo Vergani, attaccante di stazza della Primavera interista.