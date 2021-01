Verona-Kouame, il Toro rilancia e offre Zaza alla Fiorentina

Il Verona segue sempre Christian Kouame, ma il Torino alza la pressione per spuntarla.

L’attaccante della Fiorentina è un obiettivo dell’Hellas, con i granata che cercano di anticipare la società gialloblù.

La valutazione di Kouame è elevata (si parla di un cartellino quotato 16 milioni di euro), il Verona può ragionare per un acquisto in prestito con obbligo di riscatto “dilatato” fino al 30 giugno 2022.

Il Toro, però, è disposto a inserire nell’affare con la Fiorentina, come contropartita tecnica, Simone Zaza. Idea che rende complicata la trattativa per il Verona, che resta tuttavia in corsa per completare il passaggio di Kouame in gialloblù.