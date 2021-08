Verona-Lammers, manca soltanto il sì di Gasperini

Affare in volata, serve il sì del tecnico dell'Atalanta

Dopo che l'attaccante ha scelto l'Hellas, preferendo il gialloblù al Genoa, è ormai caduta anche l'ipotesi dell'inserimento del Cagliari: l'Atalanta ha preso Davide Zappacosta, lo scambio con il club sardo per Nahitan Nandez a questo punto è lontanissimo.

L'ultimo ostacolo per l'okay all'operazione è rappresentato dalla volontà di Gian Piero Gasperini. L'Atalanta, d'altronde, è sempre priva di Duvan Zapata e anche Luis Muriel non è al meglio.

Per questo Gasp potrebbe bloccare, almeno per alcuni giorni, la cessione in prestito di Lammers, che il Verona cerca di concludere prima della gara di venerdì con l'Inter.