Sono in testa all’elenco dei giocatori che il Verona punta a rilevare a titolo definitivo dopo una stagione in prestito all’Hellas.

Koray Gunter e Valerio Verre in questi giorni diventeranno appieno gialloblù. Circa 6 milioni di euro il costo complessivo dei riscatti, per il difensore dal Genoa e per il trequartista dalla Sampdoria.

Entrambi hanno raccolto 33 presenze nell’ultima annata in gialloblù, per Verre ci sono stati anche 3 gol e 2 assist.