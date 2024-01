Vinagre al Verona, c’è l’okay: visite e poi firma

Via libera dello Sporting Lisbona, prestito con diritto di riscatto per il terzino

Il terzino portoghese passa all'Hellas dall'Hull City, dov'era in prestito. Lo Sporting Lisbona, titolare del cartellino del giocatore, ha dato l'assenso al trasferimento.

In queste ore, riporta Sky, Vinagre sosterrà le visite mediche per poi firmare con il Verono, cui si traferirà in prestito con diritto di riscatto.