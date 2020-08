Il Verona stringe i tempi per l’ingaggio di Dusan Vlahovic.

L’attaccante è il primo obiettivo per l’Hellas per il reparto offensivo e il club gialloblù sta trattando il suo arrivo in prestito dalla Fiorentina.

Affare ben avviato, con la possibilità che già nei primi giorni in ritiro a Santa Cristina Vlahovic possa aggregasi al gruppo di Ivan Juric.

Il confronto con la Fiorentina continua, a essere decisiva sarà comunque la volontà del giocatore.