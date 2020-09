Il Verona insiste per Dusan Vlahovic.

Per adesso la Fiorentina non è intenzionata a cedere l’attaccante serbo, ma l’Hellas non molla e ci prova ancora.

C’è da studiare l’eventuale formula del passaggio in gialloblù. Il prestito secco non piace al Verona, si possono valutare altre soluzioni.

Più di tutto, però, c’è da convincere la Fiorentina a muovere in uscita Vlahovic.