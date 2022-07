Volpati: “Caprari via? Dispiacerebbe, è un giocatore decisivo”

"Dispiacerebbe perdere un giocatore come Caprari. È stato uno degli uomini più decisivi nell’ultimo Verona. L’importante è che non ci siano troppe cessioni eccellenti, altrimenti potrebbe diventare tutto più complicato".

Aggiunge Volpati: "Non c’è dubbio che nel gioco del Verona abbia avuto un grande impatto. Nella passata stagione ha assicurato fantasia, estro, imprevedibilità. L’ingranaggio della squadra è stato esaltato dai suoi colpi, dal brio che ha messo in campo. Si sono moltiplicati i gol. Vederlo andare via sarebbe un rammarico".