Zaccagni, l’agente: “È pronto per il Napoli. Ecco quanto vale…”

Pari: "È da grande piazza, parleremo con il Verona. Prezzo del cartellino tra i 12 e 15 milioni"

Queste le sue dichiarazioni: “Napoli piaceva e piace a Zaccagni. Piace però a tanti, quest’anno sta facendo un campionato eccezionale. A giugno parleremo con il Verona e decideremo insieme. È pronto per una piazza come Napoli. Può giocare in vari ruolo e qualsiasi modulo. Ribadisco che Zaccagni è pronto per un grande club, quindi è pronto per Napoli. Può fare sottopunta o esterno".