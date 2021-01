Zaccagni, l’agente: “Il Verona non lo può più tenere, via a giugno”

“Si è messo in grande evidenza, l’Hellas è consapevole che è un calciatore che piace, e quindi credo che nella sessione di giugno cambierà sicuramente squadra, perché il club non è più nelle condizioni di poterlo tenere. Sicuramente troverà spazio in una delle grandi squadre italiane”.

Queste le parole di Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni, intervistato da Radio Rai 1 Sport.

Zaccagni è cercato da Lazio, Roma, Milan e soprattutto Napoli, club che è pronto a chiudere l’operazione d’ingaggio del giocatore del Verona a gennaio, per poi prenderlo a giugno.

L’offerta della società azzurra è vicina ai 14 milioni di euro per il cartellino del trequartista gialloblù.