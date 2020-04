Bonazzoli: “Mio papà ha il coronavirus”

Emiliano Bonazzoli, ex giocatore gialloblù e per alcuni mesi allenatore dell’Hellas Verona Women, ha parlato al sito ilposticipo.it.

Dice, a riguardo dell’emergenza Covid-19: “Purtroppo da una settimana il mio papà ha preso il coronavirus: adesso è ricoverato all’ospedale di Mantova, non è intubato, ma fa fatica a respirare perché ha avuto una polmonite. I sintomi erano quelli: lui ha quasi 70 anni ed è molto ansioso. I dottori però mi hanno detto che sta abbastanza bene. Io sento mia mamma che adesso è in quarantena. Mi dispiace che in questo momento siano divisi. Sono in contatto coi medici, per fortuna sento spesso il mio papà”.