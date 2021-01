Borini e l’addio al Verona: “Se hai ambizioni ti senti stretto”

L'attaccante: "Juric è bravo, l'Hellas dovrebbe essere come l'Atalanta"

“Parlando con il mister e la società prima della fine della stagione le ambizioni sembravano altre. Anche Juric aveva accennato alla necessità di avere rinforzi. Quando vuoi raggiungere grandi cose e sei ambizioso, in certe situazioni ti senti stretto. L’allenatore è molto bravo, un martello. Però... Parliamo di sorpresa. Il Verona meriterebbe di consolidarsi per quello che è e fare come l’Atalanta”.