De Vitis: “Verona, col Lecce punti pesanti per credere alla salvezza”

Totò De Vitis, ex attaccante dell'Hellas, di cui è stato il centravanti dal 1995 al 1999, originario di Lecce, ha parlato, in un'intervista al "Corriere di Verona", della gara di domani al Bentegodi tra i gialloblù e la formazione salentina.

Ha detto: La prossima partita sarà cruciale: per continuare a credere alla salvezza occorre giocare una grande gara e prendere punti pesanti. Davanti, però, c’è una squadra in eccellente forma. La classifica è chiara. Il margine per recuperare c’è, ma bisogna muoversi adesso, visto il ritardo accumulato. Sbagliare questa gara rischierebbe di rendere incolmabile il distacco, sebbene di partite ce ne siano tante da giocare, con un intero girone davanti”.