Elkjaer: “Verona, la salvezza è vicina. Giusto sognare”

Preben Elkjaer, grande leggenda gialloblù, parla del Verona di oggi, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.

Dice:“Si può sognare? Si deve sempre farlo, è giusto, non è mai sbagliato. Non ha senso non avere dei sogni. La storia del Verona lo insegna. Qualificarsi all’Europa League? Avanti così, chissà. Certo, prima c’è da garantirsi la salvezza, a scanso di imprevisti, ma manca poco, l’obiettivo è vicinissimo. Ancora qualche punto e sarà fatta”.

Osserva Elkjaer, parlando dei pregi dell’Hellas di Ivan Juric: “Hanno un grande spirito. Lottano insieme, sono organizzati, si vede che c’è partecipazione, che sono una squadra, non si demoralizzano se ci sono delle difficoltà. Questo è un fatto fondamentale”.