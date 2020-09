Ex Verona, Amrabat: “Il segreto dell’Hellas? Lavorare duro”

Sofyan Amrabat è stato presentato ufficialmente oggi come giocatore della Fiorentina.

L’ex gialloblù, quando gli è stato chiesto quale sia stata la grande forza dell’ultimo Verona ha risposto: “Il duro lavoro. Juric punta molto sulla condizione fisica dei giocatori, la nostra condizione era a un livello molto alto. Reggere i 90 minuti ad alti livelli è stato il segreto e poi avevamo una grande spirito di squadra. Se il campionato non si fosse fermato per il Coronavirus, avremmo potuto fare di più perché avremmo giocato una gara a settimana. Giocare tre partite durante la settimana ci ha danneggiati perché non avevamo una rosa lunga formata da campioni”.