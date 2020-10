Ex Verona, Borini senza squadra: “Mi alleno al parco, aspetto una chiamata inglese”

“Mi sto allenando cambiando spesso. Sembra quasi una barzelletta, tra lockdown e nuove regole: prima da solo, avevo la disponibilità di un campo e delle attrezzature appropriate, ora sono cambiate nuovamente le disposizioni e siamo tornati al vecchio parco, una scarpa da una parte e una dall’altra e avanti e indietro…”.

Così Fabio Borini, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”.

L’attaccante, al Verona nella seconda parte della scorsa stagione, è arrivato a fine contratto e si è svincolato. L’Hellas gli aveva presentato un’offerta di rinnovo, sottoponendogli un accordo triennale. Borini ha rifiutato. Lo stesso ha fatto poi di fronte agli interessamenti di Torino e Benevento.

Le intenzioni di Borini sono diverse. La punta attende una chiamata da un club inglese. Spiega: “Le proposte in Italia le ho avute, anche concrete e importanti, però mi sono dato il tempo necessario per avere la possibilità di tornare in Inghilterra, magari anche con offerte minori economicamente”.