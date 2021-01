Ex Verona, Empereur vola in finale di Copa Libertadores

Grande gioia per l’ex gialloblù Alan Empereur.

Il difensore, tornato a novembre in Brasile per giocare con il Palmeiras dopo due stagione e mezza al Verona, ha raggiunto la finale di Copa Libertadores, che ora lo attende per un derby paulista di straordinario richiamo e fascino con il Santos.

Il Palmeiras, con Empereur titolare fisso, ha eliminato in semifinale il River Plate, al termine di una doppia sfida tiratissima.

I brasiliani parevano avere in tasca la qualificazione dopo il 3-0 con cui si erano imposti a Buenos Aires. Il River, però, ha sfiorato la straordinaria rimonta, vincendo per 2-0 a San Paolo e sfiorando a più riprese la rete che avrebbe prolungato il duello.

A esultare, dunque, è stato il Palmeiras, con Empereur che adesso può diventare campione del Sudamerica. Ultimo confronto con il Santos, allora, protagonista del successo sul Boca Juniors.