Una panchina in Svizzera per Fabio Grosso, ex allenatore del Verona, in Serie B nel 2018-2019, prima dell’esonero nel finale di campionato e la sostituzione con Alfredo Aglietti.

Grosso, che per tre partite ha guidato il Brescia nell’ultimo campionato di A, rimpiazzando Eugenio Borini per poi essere allontanato, è stato messo sotto contratto dal Sion.

Ha firmato un annuale.